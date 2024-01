SUPERCOPPA, Cajuste e Kvara non saltano i viola

Fonte: Di Nardo-Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella gara tra Napoli e Salernitana alcuni gialli ai giocatori di Mazzarri hanno fatto subito sorgere il dubbio se chi, tra i due diffidati ammoniti Cajuste (ma è uscito dolorante, vedremo se avrà delle conseguenze) e Kvara, dovranno saltare la semifinale di Coppa con la Fiorentina. La risposta è no, i due giocatori salteranno invece la 21esima giornata di campionato. Ma la Fiorentina, con tre diffidati non potrà stare tranquilla per la ripresa con l'Inter, né domani né durante le gare di Supercoppa. Vediamo perché, andando rivedere il regolamento riguardante i cartellini in Supercoppa.

La modifica arrivata poco tempo fa riguarda infatti proprio i cartellini e le eventuali squalifiche: nessun calciatore sarà costretto a saltare la trasferta araba per l'accumulo di gialli o rossi. Se un giocatore diffidato verrà ammonito in questa 20esima giornata di campionato, salterà la gara successiva in Serie A e non la Supercoppa. E se lo stesso diffidato verrà ammonito in semifinale di Supercoppa, non salterà comunque la finale ma la giornata successiva in campionato. Discorso diverso, invece, se un giocatore venisse espulso nella semifinale di Supercoppa. In quel caso salterebbe la finale in caso di passaggio del turno.

I problemi per le quattro squadre arriveranno quindi in campionato e solo in caso di gialli reiterati o rossi presi tra le semifinali e la finale in Arabia, con l'eventuale squalifica da scontare nella 21esima giornata di Serie A. Perciò Bonaventura, Biraghi e Kayode, diffidati, se vorranno giocare l'importante gara con l'Inter alla ripresa del campionato, dovranno stare attenti in tutte e tre le gare tra serie A e Supercoppa. Ecco i calciatori in diffida in vista della Supercoppa:

Inter: Barella e Calhanoglu

Lazio: Cataldi, Immobile, Pellegrini, Rovella, Zaccagni

Fiorentina: Biraghi, Bonaventura, Ikoné

Napoli: (avendo già giocato, Cajuste e Kvaratskhelia già squalificati per la 21esima) Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi