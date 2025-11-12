FirenzeViola Supercannoniere, la rubrica con i marcatori viola della stagione: Gud davanti a tutti

vedi letture

Nella classifica del Supercannoniere Viola, nuova rubrica di questa stagione targata FirenzeViola che tiene conto di tutti i gol segnati dai giocatori della Fiorentina in tutte le competizioni, nazionali e under 21 comprese, Albert Gudmundsson è sempre più primo con 7 reti realizzate, bottino che è aumentato grazie al rigore segnato la scorsa giornata di Serie A contro il Genoa. Lo segue a un gol di distanza Moise Kean, mentre segue al terzo posto con quattro reti Edin Dzeko, mentre appiati a due gol ci sono Ranieri, Mandragora, Ndour, Gosens e Piccoli, salito in classifica dopo la rete messa a segno a Marassi.

Chiudono al momento la classifica a quota uno Dodo e Sohm, con quest'ultimo entrato in graduatoria dopo il gol realizzato in Conference Legaue contro il Mainz

