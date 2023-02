SULLE SPALLE DI JACK. PRONTI GLI STRAORDINARI PER BONAVENTURA

Leader tecnico, leader carismatico, leader psicologico. Chiamatelo come volete, ma il giocatore che nel corso della stagione si è preso a più riprese sulle spalle la Fiorentina in questa stagione è stato Jack Bonaventura. Contro lo Sporting Braga le ultime pennellate in ordine di tempo, con tre assist al bacio, di una stagione che lo ha visto continuo come forse mai in carriera. Di sicuro il più continuo nelle prestazioni della rosa di Italiano.

Per questo il tecnico viola non rinuncia praticamente mai al centrocampista classe 1989: dopo Biraghi, Terracciano ed Amrabat ha giocato più minuti di tutti in stagione, ben 2.108. I numeri sorridono a questa scelta, se calcoliamo che su 30 partite totali tra campionato e coppa sono 3 i gol e 5 gli assist, ma nelle prestazioni di Bonaventura c'è molto di più.

È il giocatore che raccorda centrocampo e attacco, colui che gestisce il pallone nelle zone più calde del fronte offensivo. Con il rinnovo arrivato durante la stagione è stata certificata la fiducia da parte di tutta la società, ora Jack non si vuole fermare e così come in tante altre occasioni si vorrà caricare la squadra sulle spalle. Sempre che Italiano, per una volta, non decida di farlo rifiatare un po'.