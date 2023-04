SULLE SPALLE DI CABRAL. L'ULTIMO TASSELLO DA METTERE

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Arthur Cabral e un ultimo tassello da mettere nella sua lista delle cose da fare con la maglia della Fiorentina. Sono 131 i minuti giocati in Coppa Italia dal brasiliano tra la scorsa stagione e quella attuale, frutto dei 16 minuti in campo contro il Torino qualche mese fa e delle sue presenze in semifinale contro la Juventus l'anno scorso.

In questi minuti in campo non ha ancora timbrato il cartellino per quanto riguarda i gol, visto che la voce "reti realizzate in Coppa Italia" segna 0 per l'attaccante classe '98 che si sta prendendo tante rivincite in questo 2023 vissuto al massimo da lui come dalla Fiorentina. Stasera contro la Cremonese starà ancora una volta a lui, complici le assenze e una parte di stagione in cui l'ex Basilea sembra rinato non solo per i gol ma anche grazie a prestazioni rocciose come quella di San Siro.

Una tendenza invertita grazie al costante impegno in allenamento e alla concentrazione che è sempre riuscito a tenere nonostante in alcune parti della stagione Jovic lo avesse scavalcato nelle gerarchie. Ora di dubbi su chi gioca in attacco non ce ne sono più e contro la Cremonese l'occasione è ghiotta: portare a 13 le sue reti totali in maglia viola e proseguire nel suo gran momento. Stasera a Cremona si fa la storia e Cabral vorrà farne parte.