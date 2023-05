STATISTICHE, Castrovilli e Brekalo macinano km. Nico...

Fonte: Mirko Giogli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Analizzando il match report della Lega Serie A della sfida casalinga vinta per 2-0 contro l'Udinese, emergono dati che possono far ben sperare i tifosi viola. Infatti, due giocatori che potranno essere un'arma in più per questo finale di stagione hanno impressionato per km percorsi durante la gara; si tratta di Castrovilli e Brekalo, con una distanza percorsa rispettivamente di 11.526 km e 10.737 km. Sarà fondamentale anche per Italiano ritrovare il miglior Castrovilli e cercare di far sbloccare uno sfortunatissimo Brekalo, che continua a trovare il suo peggior nemico nei legni. Un altro dato che cattura l'occhio invece riguarda Nico Gonzalez, che pur essendo entrato a partita in corso, è stato il giocatore che ha calciato più volte verso la porta (ben 6 tentativi) trovando però lo specchio solamente in una occasione, dimostrando comunque la grandissima voglia dell'esterno argentino nel voler ritrovare la rete.