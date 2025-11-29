FirenzeViola Stati Uniti – Italia Femminile 3-0. Le americane dilagano nella ripresa. Bonfantini 90’ in panchina

Va in archivio nella notte italiana la prima delle due amichevoli che vedevano le Azzurre del CT Soncin affrontare la Nazionale più titolata del mondo del calcio femminile. I pronostici sono stati tutti rispettati con gli Stati Uniti che hanno vinto per 3-0 grazie alle reti di Moultrie e alla doppietta di Macario. L’Italia gioca un buonissimo primo tempo ma nella ripresa lo strapotere fisico delle statunitensi viene fuori. La tattica e la tecnica del calcio europeo – ed in particolare quello nostrano – hanno avuto la peggio contro il diktat del calcio americano basato per lo più su velocità e potenza fisica. L’undici iniziale del CT azzurro riguardava una ipotetica nazionale titolare con Cambiaghi punta sostenuta da Cantore e Beccari. Girelli e Bonfantini sono state lasciate in panchina. Bastano due minuti alle americane per portarsi in vantaggio con Moultrie che fulmina Giuliani dopo un assist al bacio di Rose Lavelle. La centrocampista americana sarà la migliore in campo per la propria nazionale. L’Italia prova a reagire e crea due occasioni con Linari (calcia alto da buona posizione) e Beccari (a tu per tu col portiere americano non tira consentendo il recupero di un difensore Usa). Al quarantacinquesimo il risultato recita 1-0 per gli Stati Uniti con le azzurre comunque battagliere.

A inizio ripresa le padrone di casa riprendono a spingere con Rose Lavelle che prima calcia alto da buona posizione con il sinistro e, in seguito, manda in rete ancora Moultrie con un assist al bacio ma la sua posizione era irregolare. L’italia ha una buona chance con Cambiaghi che di sinistro impegna l’estremo difensore Dickey. Sarà l’ultimo sussulto della formazione di Soncin che poi soccomberà alle americane che raddoppiano con Macario. Il tecnico azzurro inserisce Oliviero, Salvai, Dragoni e Schatzer (al posto di Lenzini, Boattin, Giugliano e Caruso) ma le americane trovano il terzo goal ancora con Macario che dalla distanza punisce Giuliani. Protestano le azzurre che chiedono un fuorigioco dell’attaccante del Chelsea che, come mostrano le immagini al replay, c’è ed è visibile. Errore grossolano della terna arbitrale. Sul finale entra anche Cristiana Girelli – al posto di una stanchissima Michela Cambiaghi – ma la partita non ha più altro da aggiungere.

C’è poco da dire. L’Italia è ancora troppo inferiore alle americane – e a molte nazioni europee – per poter dire la sua contro quella che è stata per molti anni la Nazionale di calcio femminile più forte al mondo. L’aver retto un tempo e aver giocato discretamente bene un frangente del secondo non è purtroppo un dato che deve farci sperare. Per raggiungere un livello accettabile in grado di poter affrontare gli Stati Uniti ci vuole ancora molto tempo e molti investimenti, che però al momento non si intravedono. La tournée americana delle Azzurre proseguirà con il trasferimento nella giornata di oggi a Fort Lauderdale, dove la Nazionale italiana soggiornerà e si allenerà in vista della seconda sfida contro le americane che avverrà nella notte tra l’1 e il 2 dicembre 2025, sempre all’una di notte e con diretta sulla Rai.