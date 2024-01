STADIO, Situazione di stallo. Da Empoli segnali negativi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

A Firenze continua a tenere banco il tema stadio. Dopo ieri la sensazione resta quella di un incontro in cui si sono sottolineate posizioni già note, come quella della Fiorentina più che intenzionata a restare a giocare al Franchi durante i lavori, ma anche dalla quale non sono sortite vie di fuga a uno stallo al momento evidente. Inoltre da Empoli i segnali riportati dal Sindaco Barnini sono stati di nuova chiusura. CLICCA QUI per leggere l'articolo completo di FV.