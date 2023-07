STADIO, Per la Viola capitolo chiuso: ora solo Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra i temi più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it c'è stato l'approfondimento legato allo stadio e in particolar modo alle parole del dg viola Joe Barone, rilasciate a Repubblica Firenze: “Il capitolo stadio per noi è chiuso e non si riaprirà più. Vogliamo continuare a giocare al Franchi, non vogliamo spostarci. Andando a giocare al Padovani la Fiorentina rischia di perdere più di 10 milioni all'anno e oggi non ci possiamo permettere tutto questo.

Non sappiamo neanche quanto dovremo stare lontani dal Franchi. E poi chi metterà i soldi per adeguare l'impianto provvisorio? Non conosco ancora i dettagli del progetto".