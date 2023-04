SOTTIL, Serata in compagnia e applausi al ristorante

Fonte: di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Fresco del gol ritrovato, l'esterno della Fiorentina Riccardo Sottil si è concesso, nel post partita, una serata in compagnia di alcuni amici in un ristorante in zona Cure per festeggiare il passaggio del turno in Conference League, ma soprattutto l'ottima prestazione da titolare condita dalla rete che ha scacciato ogni paura in casa viola. Durante la serata è andato in scena un momento particolare e curioso, quando ad un certo punto i clienti del ristorante presenti negli altri tavoli lo hanno applaudito e ringraziato del gol realizzato. Infine l'attaccante viola si è soffermato con alcuni di loro per scattare qualche selfie.