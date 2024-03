SOTTIL, L'ORA DELLA VERITÀ. UN MESE PER PROVARE A CAMBIARE PASSO E FAR RICREDERE TUTTI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Qualcuno dirà che il tempo è già scaduto. Eppure l'impressione è che se Riccardo Sottil si mette in testa di tirar fuori tutte le sue qualità possa ancora far ricredere tutti. C'è un mese di fuoco per la Fiorentina tra campionato, Conference e Coppa Italia e ha davanti a sé lo spazio per rilanciarsi attraverso il suo bagaglio tecnico, ma siamo arrivati davanti ad un bivio. Ora o mai più, almeno con la maglia viola addosso. E' evidente che le occasioni per lui sono state molteplici, spesso non colte per via di prestazioni inconsistenti o, come in altri casi vedi Torino, al termine di partite giocate quasi con il freno a mano tirato, senza provare a saltare l'uomo. Sono state sedici le presenze in A quest'anno per l'esterno viola (753 minuti) con un solo gol. E quel gran gol con la Salernitana del dicembre scorso - con tanto di esultanza con l'indice alla bocca - sembrava poterlo far entrare in una nuova dimensione. Pareva finalmente il giorno della svolta ma in realtà da quel momento non sono mai arrivate le tanto attese conferme.

LA FIDUCIA - Italiano però gli ha dato spazio e continuità di partite, per undici volte lo ha fatto partire titolare. Segno che - al di là delle assenze - avverte che da Sottil ci si possono aspettare grandi cose. Già due anni fa il ct azzurro dell'epoca Roberto Mancini lo teneva in considerazione chiamandolo anche per degli stage. E nelle giovanili viola in tanti erano pronti a scommettere sulle sue qualità. Anche Antonio Bongiorni, grande talent scout, ieri negli studi di Radio Firenzeviola raccontava di essere sempre rimasto colpito da Sottil negli anni passati e che gli "piacerebbe incontrarlo per capire che cosa lo frena e perché non riesce a decollare. Ha un'esplosività che pochi hanno. Se lo metto a confronto con gli altri esterni italiani, come potenza e giocate credo sia tra i migliori".

SVOLTA E SCENARI - Le ipotesi per la sua mancata esplosione si sprecano, concentrandosi anche sulle aspettative intorno a lui che progressivamente si sono trasformate in pressioni. E forse anche il peso delle critiche si è fatto sentire. Ora però è arrivato davvero il momento di scrollarsi di dosso ogni eventuale timore o preoccupazione. A partire magari da domani in Conference, competizione in cui quest'anno ha già segnato, contro il Cukaricki. E' adesso che occorre provare a trascinare la Fiorentina, smentendo chi ormai lo vede come una grande delusione. Ripartendo dalle sue qualità ma anche dalla voglia di combattere alzando l'asticella della garra.