SOTTIL, Di nuovo disponibile. Segnali dagli infortunati

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo essersi svuotato per diverse settimane, seppur la situazione non sia ancora delle migliori, il reparto esterni offensivi della Fiorentina comincia a rivedere volti noti. La notizia che riguarda i convocati di Italiano per la sfida con l’Udinese è il ritorno di Riccardo Sottil, di nuovo arruolabile dopo il problema ai flessori della coscia accusato contro il Torino. Nonostante la stagione fin qui non brillante, il figlio d’arte torna almeno a dare ossigeno alla corsia sinistra, già priva di Kouamé (partito per la Coppa d’Africa) e con Brekalo più lontano che vicino a Firenze.

Fermo restando sul pacchetto esterni, scorrono le lancette del rientro anche per Nico Gonzalez, l’uomo più decisivo della stagione al pari di Bonaventura. Anche l’argentino, comunque non ancora disponibile, si avvicina al rientro in campo. L'obiettivo era quello di provare ad essere disponibile per la Supercoppa, anche se è difficile fare previsioni così a ridosso dell’appuntamento. In ogni caso, anche l’ex Stoccarda sta portando avanti il percorso di riabilitazione e dovrebbe aver scavallato la fase centrale.

Infine, Dodò. Continua a mandare sui social dimostrazioni di gioia e voglia a più non posso di tornare in campo. Anche nel suo caso, come per Gonzalez, la pazienza non sarà mai troppa da parte di Italiano e il suo staff, ma come tutta la squadra partirà alla volta dell’Arabia e fra non molto tempo dovrebbe essere nuovamente a disposizione.