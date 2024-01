SONDAGGIO, Scambio Belotti-Ikoné: diteci la vostra!

Stiamo entrando nei giorni caldi del mercato di gennaio e nelle ultime ore è rimbalzata una suggestione in chiave Fiorentina, ovvero l'ipotesi di uno scambio di prestiti con la Roma che coinvolgerebbe Andrea Belotti (in uscita dalla Capitale) e Jonathan Ikoné (pronto a fare il percorso inverso). Due calciatori che stanno attraversando un periodo difficile e, non essendo più centrali nei progetti tecnici di De Rossi e Italiano, potrebbero decidere di cambiare aria. Ma chi ci guadagnerebbe da questo scambio? Vi chiediamo di recitare per un attimo il ruolo di dirgente viola e di scegliere: votate nel sondaggio (qui il link).

SCAMBIO IKONE-BELOTTI, LO FARESTE?