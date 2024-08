SONDAGGIO FV, Vota il mercato estivo della Fiorentina

Si è concluso a mezzanotte del 30 agosto il calciomercato della Serie A. Nelle ultime 24 ore, i viola tra i club protagonisti con il mercato in entrata grazie agli arrivi di Danilo Cataldi, Edoardo Bove e Robin Gosens. I viola hanno anche ceduto due pedine importanti come Milenkovic e Nico Gonzalez, per non parlare di Amrabat. Durante la sessione estiva sono però arrivati 11 giocatori come Moise Kean, Andrea Colpani, Albert Gudmundsson e David De Gea. FirenzeViola.it invita i suoi lettori a esprimere un giudizio sul mercato dei viola, cliccando nel seguente link:

