SONDAGGIO FV, Vorreste l'UECL la prossima stagione?

© foto di Federico De Luca 2022

Con la Juventus sempre più in bilico per la partecipazione alla prossima Conference League in vista della prossima stagione, la Fiorentina vivrà i prossimi giorni da spettatrici per capire se sarà lei a prendere i posti dei bianconeri. Il che vorrà dire calendario intasato ma anche la possibilità di rivincita dopo la finale di Praga. La domanda di FV è: preferireste partecipare oppure concentrarsi sul campionato e puntare all'Europa attraverso la Serie A?

