SONDAGGIO FV, A 7 tifosi su 10 piace l'idea Ikone-Belotti

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa viola tengono banco le voci di mercato che aleggiano attorno a Jonathan Ikoné. Nonostante le smentite arrivate dalle parole del dg Barone, l’esterno della Fiorentina è richiesto dalla Roma a prescindere dal futuro di Belotti, del quale in questi giorni si è riparlato proprio in orbita viola. FirenzeViola.it, nelle ultime ore, aveva chiesto ai suoi lettori una preferenza in caso di ipotetico scambio fra il francese e l’ex Torino.

La risposta è stata netta: 7 tifosi su 10 gradirebbero l’approdo del centravanti italiano a Firenze, con l’ex Lille in direzione Roma. Su ben 2138 voti totali infatti, addirittura il 71% è ricaduto sul sì, mentre il restante 28% della tifoseria si schiera contro l’eventuale scambio fra Ikone e Belotti.