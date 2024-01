SOLITO MODULO COL DUBBIO NICO: IL PROBABILE 11 ANTI-INTER

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

La staffetta è già stata messa in preventivo e tutto lascia pensare che la sfida di questa sera contro l’Inter sarà l’occasione migliore per rivedere finalmente in campo Gonzalez a oltre un mese dal suo infortunio ai flessori nella notte di Budapest. Il dubbio (non banale) che tuttavia Vincenzo Italiano si trascinerà fino alla riunione tecnica di questo pomeriggio riguarda l’eventuale impiego dal 1’ dell’argentino, che sta molto bene - almeno questo è ciò che filtra dal Viola Park - e scalpita dalla voglia di tornare in campo. Al momento la sensazione è che il 10 partirà dalla panchina, pronto a entrare in campo e a dare il suo contributo in una gara che si annuncia difficilissima. Al posto di Nico dovrebbe toccare a Sottil, che comporrà una trequarti completata da Bonaventura e Ikoné alle spalle di Beltran, di nuovo in vantaggio su Nzola.

Il modulo infatti anche questa sera contro i nerazzurri non dovrebbe variare, con Italiano che si dovrebbe affidare di nuovo al classico 4-2-3-1 visto in quasi tutto il 2024 (eccezion fatta per la sfida di Coppa Italia contro il Bologna): davanti a Terracciano - che come vice, stante il forfait di Christensen, avrà due baby d’eccezione come Martinelli e Vannucchi, rispettivamente classe 2006 e 2007 - spazio ad una linea a quattro composta da Kayode, in vantaggio su Faraoni, Milenkovic, Ranieri e Parisi (Biraghi sarà out per squalifica) e a una mediana con il consolidato tandem formato da Arthur e Duncan, che proverà ad avere la meglio su un centrocampo interista che si annuncia ridotto all’osso stanti le squalifiche di Barella e Calhanoglu. Nel dettaglio, ecco le probabili formazioni della sfida di questa sera al Franchi, dove sono attesi oltre 35mila spettatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 16 Ranieri, 65 Parisi; 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikoné, 5 Bonaventura, 7 Sottil; 9 Beltran.

In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 22 Faraoni, 28 Martinez Quarta, 37 Comuzzo, 26 Mina, 8 Lopez, 38 Mandragora, 73 Amatucci, 19 Infantino, 72 Barak, 10 Gonzalez, 18 Nzola.

Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 De Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 L. Martinez.

In panchina: 77 Audero, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 95 Bastoni, 44 Stabile, 2 Dumfries, 17 Buchanan, 30 Carlos Augusto, 50 Stankovic, 5 Sensi, 14 Klaassen, 70 Sanchez, 8 Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Aureliano di Bologna.