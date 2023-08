SOGNI (LEGITTIMI) DI MEZZA ESTATE

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ l’aspetto migliore di questa metà d’agosto con vista sull’esordio in campionato. Le due amichevoli che chiudono il precampionato dei viola al Franchi regalano un bagno di folla inaspettato solo per chi non conosce Firenze e il popolo viola, attaccato per natura ai propri colori. La Maratona piena in una serata in cui la maggior parte delle persone si dedica al riposo e al divertimento è la miglior testimonianza di una voglia di Fiorentina in crescita esponenziale, trascinata da sogni finalmente legittimi.

Già, perchè alla base delle rinnovate speranze fiorite all’ombra del calciomercato ci sono movimenti e ambizioni di una società finalmente in linea con il pensiero dei propri tifosi. Il controsorpasso operato ai danni della Roma sul fil di lana della corsa a Beltran è ulteriore benzina sul fuoco, e la scelta fiorentina del centravanti argentino, favorita dal pressing societario assai efficace, ha reso l’avvicinamento alle gare decisive ancora più avvincente.

Certo, adesso gran parte delle attenzioni (e delle aspettative) si spostano sul tecnico che ha ricevuto un organico completamente rivisto in base alle proprie idee, ma se c’era bisogno di nuovi segnali per ritrovare compattezza dell’ambiente Commisso e i suoi dirigenti ci sono riusciti in pieno. Spingendo i tifosi viola a tornare a sognare a occhi aperti sotto l’ombrellone, e a seguire un mercato che potrebbe ancora regalare colpi a sorpresa, da Baldanzi ad un sogno ormai nemmeno troppo segreto chiamato Berardi fino a una nuova alternativa in mezzo al campo viste ulteriori cessioni tutt'altro che remote.