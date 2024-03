SI RIPARTE DA LUCA + LUCAS: LA COPPIA RECORD PER FERMARE LO SPAURACCHIO PIERROT

Luca+ Lucas. Complice la squalifica di Nikola Milenkovic, Vincenzo Italiano è pronto a rispolverare la coppia di difensori d'assalto: contro il Maccabi Haifa toccherà di nuovo a Luca Ranieri, con accanto Lucas Martinez Quarta, al rientro dopo aver smaltito il problema ai reni patito prima del match contro la Lazio. Nella notte di Conference torna in campo una coppia che, a livello europeo, non ha eguali, almeno per quanto riguarda il contributo offensivo.

UNDICI GOL - E così, con molta probabilità, domani sera Italiano schiererà una coppia di difensori più prolifica rispetto al tandem d'attacco. Undici reti in due (cinque per Ranieri, l'unico difensore italiano con quei numeri, sei per Quarta), un rendimento secondo solo a quello di Tah e Frimpong del Bayer Leverkusen. Numeri da attaccanti, anzi migliori di calciatori offensivi come Ikone, Sottil, Kouame, Nzola.

UN MESE E MEZZO DOPO - La scelta per Italiano sarà obbligata: fuori Milenkovic dopo il giallo rimediato a Budapest, dentro i centrali goleador. Ranieri e Quarta tornano a comporre il tandem davanti a Terracciano per la prima volta dopo un mese e mezzo: l'ultima volta insieme da titolari fu contro l'Inter, sconfitta 1-0 al Franchi, 28 gennaio scorso. In attesa di convincersi a puntare a pieno su Comuzzo, Italiano punterà su loro due per arginare la fisicità di Pierrot, gigante haitiano che all'andata aveva strappato i complimenti di Italiano e fatto passare una serataccia a Milenkovic.