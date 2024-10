FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina mette la freccia e sorpassa il San Gallo. Kouame viene bene incontro su un lancio lungo e fa la sponda per Bove, l'ex Roma sfrutta una prateria lasciata dagli svizzeri e imbuca per Ikone che dentro l'area, col mancino, è freddo e in diagonale insacca il 2-1 per i viola.