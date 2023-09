FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina dopo questa lunga sosta per le Nazionali. Domenica alle 18, infatti, gli uomini di mister Vincenzo Italiano scenderanno in campo contro l'Atalanta alla ricerca di una vittoria in campionato che manca ormai dal 19 agosto (Genoa-Fiorentina 1-4). Una gara che sicuramente non sarà come le altre per l'ex di turno ovvero Giacomo Bonaventura.

Per il centrocampista viola sarà una vera e propria sfida al passato visto che nel club nerazzurro è esploso e ha giocato dalle giovanili fino al 2014, quando passò a titolo definitivo al Milan. Bonaventura, inoltre, domenica vorrà trovare il suo primo gol contro la squadra di Gasperini con la maglia viola, visto che con quella rossonera ne ha già segnati due.

La titolarità del numero cinque gigliato al Franchi non è affatto in discussione. L'utilizzo del classe '89 da parte di Italiano in questi primi incontri stagionali è stato totale: cinque titolarità su cinque, due in Conference League e tre in campionato. Il primo gol in campionato è già arrivato alla prima giornata contro il Genoa a Marassi, ma la speranza sua e soprattutto di tutti i tifosi viola è che possa ritrovare il gol davanti alla Curva Fiesole, l'ultimo risale al 9 novembre 2022 Fiorentina-Salernitana 2-1, già questa domenica contro il suo passato.