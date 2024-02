SETT.GIOVANILE, Colpo last-minute: ecco il 2008 Ody

Innesto per il settore giovanile che arriva dalla Francia per la Fiorentina. Come mostra un'immagine pubblicata dall'agenzia Power Soccer Management sui social, il classe 2008 Edwin Ody si è aggiunto al club gigliato arrivando dal CS Brétigny. "È con grande piacere che annunciamo la firma del giovane attaccante Ody Edwin con la Fiorentina. Rigraziamo il club Bretigny per l'arricchimento sportivo ed educativo oltre alla fiducia accordata", il messaggio condiviso dalla stessa agenzia.

