SERIE A, Programma di oggi e classifica: occhio alla Dea

Dopo la vittoria del Torino per 2-1 sul Cagliari ieri sera, la 22esima giornata di campionato prosegue oggi con tre partite. Alle 15 tocca ad Atalanta-Udinese aprire il programma del sabato, alle 18 Juventus-Empoli e a chiudere, alle 20.45, Milan-Bologna. Con la sconfitta di ieri il Cagliari rischia di essere risucchiato in zona retrocessione già oggi pomeriggio dall' Empoli (nonostante una gara sulla carta proibitiva) e, domani, dal Verona. Se anche l'Inter sarà spettatore della gara degli azzurri a Torino in vista della corsa scudetto con la Juve, in chiave viola la partita attenzionata è quella delle 15 visto che l'Atalanta è quinta (33) ad un punto dalla squadra di Italiano (34) che domani deve fare punti per non essere raggiunta o superata dalle tante inseguitrici, vista la classifica corta in ottica Europa.

Juventus 52 (21 partite giocate)

Inter 51 (20)

Milan 45 (21)

Fiorentina 34 (20)

Atalanta 33 (20)

Lazio 33 (20)

Bologna 32 (20)

Roma 32 (21)

Napoli 31 (20)

Torino 31 (21)

Genoa 25 (21)

Monza 25 (21)

Frosinone 22 (21)

Lecce 21 (21)

Sassuolo 19 (20)

Udinese 18 (21)

Cagliari 18 (22)

Hellas Verona 17 (21)

Empoli 13 (21)

Salernitana 12 (21)