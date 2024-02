FirenzeViola.it

Scorrono con rabbia e sconforto i giorni che separano la Fiorentina dal match col Frosinone. Sono i sentimenti lasciati in dote da una campagna acquisti deludente seguita dalla cocente debacle di Lecce, dalla quale i viola sono tornati a casa con il cerino in mano. Preoccupano i risultati, con zero vittorie nel 2024 e lo scivolone in classifica dal quarto all’ottavo/nono posto in un mese di campionato. Preoccupa inoltre la vena realizzativa, calata vertiginosamente con l’avvento dell’anno nuovo.

Nelle prime 18 gare di Serie A infatti, la Fiorentina solo in cinque occasioni non era andata in gol. Dal 2024 invece, complice anche l’infortunio di Nico Gonzalez e il calo registrato da Bonaventura, su quattro match di campionato già due volte la squadra non ha timbrato il cartellino. Senza contare il quarto di Coppa Italia col Bologna e la semifinale di Supercoppa col Napoli, anche quelle chiuse a bocca asciutta. Per ripartire urge una soluzione, che Italiano dalle parti del Viola Park sta studiando nella coppia Belotti-Beltran. Il centravanti ex Roma è giunto a Firenze per tentare il rilancio personale e la Fiorentina l’ha cercato proprio per la sterilità palesata fin qui dagli attaccanti. Una sfida nella sfida quindi per l’allenatore viola, che poche volte ha scelto di schierarsi con la doppia punta da quando è a Firenze, prediligendo molto spesso (quasi sempre) il centravanti unico nei collaudati 4-3-3 e 4-2-3-1.

La bravura di un tecnico - lo rimarca spesso Fabio Capello negli studi di Sky - sta molto anche nell’avere sempre pronto un “piano B”, quello che Italiano sta cercando di mettere a punto con l’esperimento Belotti-Beltran, già visto a Lecce e riproponibile forse già domenica col Frosinone. Nella speranza che possa garantire un correttivo alla casella gol fatti del 2024, che al momento piange assai.