SCATTA L'ORA DEL DIEZ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina domani scenderà in campo contro la Cremonese, nell'importantissima sfida di ritorno di Coppa Italia. La squadra viola, forte del 2-0 dell'andata, vuole staccare il pass per la finale di Roma, in programma il 24 maggio, ma visti i rischi corsi contro il Lech Poznan, Italiano non vuole altri cali di concentrazione e sembra pronto a mandare in campo la squadra migliore. Proprio per questo sembrano pronti a tornare dal primo minuto Nico Gonzalez e Ikonè, rimasti in panchina per 90 minuti a Monza.

Un altro giocatore che potrebbe partire titolare domani è Gaetano Castrovilli. Il numero 10 viola contro il Monza è subentrato al posto di un Barak sottono e proprio per questo c'è la possibilità che giochi proprio al posto dell'ex Verona. Oltre a ciò sono ancora da monitorare le condizioni di Giacomo Bonaventura, uscito malconcio dalla sfida contro il Lech Poznan. Ad ora infatti appare impossibile che il numero 5 possa anche solo finire tra i convocati per la sfida di domani. Mediana dunque da ridisegnare, con qualche dubbio legato anche a Mandragora (qui i dettagli).

Per Castrovilli inoltre sarebbe un'ulteriore sfida contro il suo passato. Durante la stagioni 2017/2018 e 2018/2019 ha giocato in prestito proprio alla Cremonese. In due stagioni, tra Serie B e Coppa Italia, è sceso in campo in 55 occasioni segnando 6 gol e facendo 8 assist. Numero e prestazioni che colpirono la società gigliata, la quale decise in modo ancor più convinto di puntare sull'ex Bari. Scelta ripagata, visto che in breve termine l'allora numero 8 si fece conoscere come una delle rivelazioni del nostro campiomnato. E adesso, dopo tanta sfortuna legata anche al brutto infortunio di più di un anno fa, Gaetano vuole riprendersi la Fiorentina e ripagare la fiducia.