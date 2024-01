SCARNATI A FV, Interessante vedere Viola e Bologna lassù

FirenzeViola.it

© foto di Chiara Biondini

Una delle notizie più lette del giorno sulle pagine di FirenzeViola.it è stata l'intervista realizzata dalla nostra redazione a Donatella Scarnati, grande conoscitrice di calcio e di sport in generale, forte della sua esperienza come giornalista RAI, prima donna a far parte degli inviati dello storico 90° Minuto di Paolo Valenti e inviata speciale al seguito della Nazionale Italiana per molti anni.

Tra i tanti temi toccati, la Scarnati ha parlato così riguardo alla Fiorentina: "La Fiorentina ha un grande allenatore, cosa che ripeto sempre quando si parla dei viola. Per i giovani allenatori ci vuole tempo e pazienza ma lui ha dimostrato di saperci fare, fa un gioco offensivo e riesce a fare risultati incredibili mandando in gol non solo gli attaccanti. Proprio per questo le grandi società mettono gli occhi sul suo operato. Vedere squadre come la Fiorentina e il Bologna che contendono postazioni di classifica importanti, per esempio al Milan, è molto interessante".

