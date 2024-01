SBAGLIA IKONÉ MA ANCHE ITALIANO E LA SOCIETÀ

Caro Mister, ti ho sempre difeso ma oggi sono profondamente arrabbiata con te…vorrei iniziare così una letterina da inviare ad Italiano perché quanto visto ieri nella partita di Supercoppa persa per 3-0 col Napoli è imbarazzante. Perché sull’1-0 per i partenopei hai concesso ad Ikonè di battere un rigore importante come quello che lui ha sparato alle stelle? Non ci propinare la storiella che il rigore lo batte chi se la sente perché lo trovo un’offesa alla tua e alla nostra intelligenza visto che la regola è o dovrebbe essere, voglio essere modesta, che lo batte chi è bravo, chi è freddo dal dischetto, chi ha più esperienza e se è vero che ti manca il top, Gonzalez, perché non hanno tirato Beltran o Biraghi che erano in campo?

Mi pare una cosa così banale che mi viene il fegato amaro a pensare come abbiamo buttato all’ortiche, o meglio nel deserto arabo, la possibilità di pareggiare la partita e giocarcela fino alla fine. Le parole del Mister a fine gara sull’argomento mi sembrano poi un’arrampicata sugli specchi: “non si può togliere la palla a un ragazzo che li batte bene ed è in fiducia in quel momento. Comunque dobbiamo chiudere questa storia dei rigori mettendola a posto”…aspetta dell’altro mi verrebbe da aggiungere!

Non riesco poi a capire quali motivazioni potesse avere Ikonè, che mi auguro abbia già preparato la valigia per andarsene e, ci fosse la possibilità, si potrebbe lasciare anche lì dov’è visto che il calcio locale sta spesso reclutando calciatori nel campionato italiano. Forse Jorko voleva risollevare le sue sorti, le sue basse quotazioni, ma l’allenatore dalla panchina avrebbe dovuto urlare con tutto il fiato che aveva di mollare la palla a Beltran che alla fine mi viene da pensare non nutra della simpatia di Italiano. Col Sassuolo sbagliò dal dischetto Bonaventura e ieri è toccato al francese: punti e occasioni perse ma anche mazzate all’umore della squadra che viene inoltre da un punto in due partite di campionato.

Dopo aver parlato del nostro allenatore e delle sue colpe, bisogna inevitabilmente rimarcare gli errori e le mancanze della società. Come mai al 19 gennaio ancora non sono arrivati rinforzi utili alla squadra? Perché Italiano è costretto a far giocare ancora Brekalo ed Ikonè e non si è pensato, prima di affrontare questo torneo, di provvedere a cercare esterni con più qualità? Siamo ancora in attesa di vedere quale migliorie apporteranno ma mi preoccupano le parole del nostro Direttore Generale “siamo molto soddisfatti su quello che ci stanno dando Beltran e Nzola” che, dall’alto delle loro 10 reti in due, continuano a far parere vuoto il frigorifero dei gol, aggiungo io.

Resta poi quel magone che spesso ci portiamo dietro, quel dover dire “con un Napoli così” come è già successo con altri avversari, che non fa altro che acuire la rabbia di non avere uomini a disposizione per toglierci quelle soddisfazioni che ci meritiamo. Scusate ma io sono ingrata, lo so, non mi basta avere giocato delle finali, non mi consolo col mantra “ma siamo sempre quarti” perché i segnali che sta mandando la Fiorentina ultimamente fanno vedere passi indietro sia nel gioco che nei singoli e questo non può farci stare tranquilli. Io almeno non lo sono, ma vedo che per alcuni i problemi sono altro e altri.

La Signora in viola