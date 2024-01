SAS-FIO, Finisce 1-0: viola sfortunati e spreconi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Fiorentina sprecona e sfortunata cade al Mapei Stadium, battuta dal Sassuolo per 1-0 grazie alla rete realizzata da Pinamonti al 9º minuto del primo tempo. Non una gran viola per i primi 50 minuti di gara, con i Neroverdi vicini al raddoppio in altre sue occasioni, entrambe annullate per offside.

Italiano poi mette in campo Duncan e Beltran e la partita cambia inerzia: la Fiorentina prende in mano la gara andando vicina più volte al raddoppio. Al 63’ doppia occasione che i viola non sfruttano: prima Bonaventura fallisce il calcio di rigore, facendosi ipnotizzare da Consigli; 2 minuti dopo Quarta trova il pareggio, ma anche questo viene annullato per fuorigioco dell’argentino.

La Fiorentina ha poi provato un assalto finale, andando vicina al pari con Milenkovic, Beltran e Ikoné senza però riuscire a trovare la via della rete. Finisce 1-0 a Reggio Emilia, continua il tabù per la Fiorentina, che non vince in campionato alla prima dell’anno dal 2017. Sassuolo invece che torna alla vittoria senza subire reti che mancava dal 16 aprile scorso.