SAS-FIO, Dove seguire la partita di domani sera

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sassuolo-Fiorentina si giocherà domani sera alle 20.45 al Mapei Stadium, che si colorerà di viola viste le migliaia di tifosi che andaranno a Reggio Emilia. Per chi resterà a casa la doppia possibilità di vedere la partita sia su Dazn che in co-esclusiva su Sky. Radio FirenzeViola come al solito vi offrirà la diretta da studio con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua e in collegamento dal Mapei con i nostri inviati Tommaso Loreto e Andrea Giannattasio. Sul nostro sito infine ci sarà come di consueto la diretta testuale della gara.