SAN PIETRO NON BASTA, SOTTIL E JACK DELUDONO, BEFFA NZOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

TERRACCIANO - Sorpreso dalla traversa di Kaba risponde presente sul secondo tentativo di Almqvist, poi però si arrende alla punizione di Oudin perchè la barriera si apre. Ringrazia il palo che lo salva su Krstovic poi è bravo sul colpo di testa di Blin che chiude il primo tempo. Rimane protagonista anche nel secondo tempo chiudendo lo specchio della porta a Banda e poi a Krstovic ma nel finale si arrende al colpo da tre punti di Dorgu, 7

FARAONI - Dalla sua parte Banda gli crea qualche problema, e anche sulle sovrapposizioni di Gallo resta in affanno nel primo tempo. Ci prova di testa ma senza inquadrare lo specchio della porta, poi nella ripresa conferma le sofferenze del primo tempo, 5,5

QUARTA - Rischia di brutto quando stende Almqvist al limite, perchè non è rigore per centimetri ma rimedia comunque il giallo. Italiano si preoccupa e lo sostituisce dopo 45 minuti, 5

Dal 1’st MILENKOVIC - Dopo qualche chiusura sui primi palloni toccati infila un erroraccio che per poco Banda non tramuta in gol. L’uno-due finale leccese conferma il momento no, 5

RANIERI - Balla al pari di tutta la retroguardia come confermano le occasioni del Lecce nel primo tempo. Un po’ meglio nel secondo tempo ma è parso più sicuro in altre circostanze e nel finale si fa ammonire, 5,5

BIRAGHI - Un buon cross per il colpo di testa di Faraoni ma anche più di un affanno nel gestire Almqvist in quella zona del campo. Poca spinta in un secondo tempo nervoso, 5,5

DUNCAN - Cerca di metterci muscoli e dinamismo ma negli appoggi manca in precisione e resta negli spogliatoi dopo l’intervallo, 5,5

Dal 1’st MANDRAGORA - Più o meno il primo pallone è quello buono che regalare il pareggio alla Fiorentina. Ci riprova da fuori mandando alto sopra la traversa. Ispirato seppure non basti, 6,5

MAXIME LOPEZ - Primo tempo sui soliti standard che non sono sufficienti a rendere fluida la manovra. Si fa notare invece con un buon tiro in avvio di ripresa confermando una certa crescita nella seconda, ma non è abbastanza, 5,5

NZOLA - Per l’occasione si ritrova a fare l’esterno sulla destra ma solo in avvio non sembra troppo a disagio perchè col passare del tempo si vede sempre meno. Non va molto meglio nel secondo tempo e anche se non si risparmia la sua beffarda deviazione in area dà il la al pari di Piccoli, 4,5

BONAVENTURA - Condivide con Sottil qualche responsabilità sulla barriera che si apre in occasione del gol subito, più in generale nel primo tempo non sembra trovare la giusta posizione. Non è lui, 5

Dal 1’st BELOTTI - Entra e dà subito battaglia, poi nel finale di gara sfiora anche il gol colpendo la traversa, 6

SOTTIL - Parte sulla sinistra ma il primo errore è in barriera quando fa passare il tiro di Oudin che vale il vantaggio leccese. Non pervenuto nel secondo tempo viene giustamente richiamato in panchina al termine di una prestazione a dir poco anonima, 4,5

Dal 20’st NICO - Appena entrato si piazza a sinistra poi si fa ammonire ma non è certamente al meglio, 5,5

BELTRAN - Rispetto a Nzola agisce più da prima punta ma senza trovare spazi e tempi per concludere a rete. In una serata in cui sembra azzeccarne poche trova il bis di Monza con la fotografia a Falcone che vale il raddoppio. Quando meno te l’aspetti, 6

Dal 33’st PARISI - Agisce da esterno offensivo ma soprattutto non è cattivo sotto porta ed è un errore che pesa, 5,5

ITALIANO - Come contro l’Inter dirotta Bonaventura sulla sinistra e piazza Sottil a destra e Beltran a supporto di Nzola, dietro confermato il duo Quarta-Ranieri con Milenkovic in panchina insieme a Nico e Belotti. Dopo un buon avvio i suoi si sfaldano in fretta, rischiano su Kaba e Almqvist poi incassano il gol e prima dell’intervallo ringraziano il palo di Krstovic. Cambia tutto nell’intervallo (e probabilmente andrà fatta una riflessione sulle corsie esterne dove gli adattamenti non funzionano) e a giudicare dai gol di Mandragora e Beltran ha ragione, ma nel finale le barricate non reggono e arriva una sconfitta che fa inevitabilmente male, 5,5