© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana torna in vantaggio per la terza volta grazie a Dia che realizza la sua tripletta segnando stavolta dal dischetto. Mazzocchi viene lasciato libero davanti a Terracciano che in uscita lo stende: rigore e Dia non sbaglia nonostante il portiere viola avesse intuito. Di nuovo sotto la Viola.