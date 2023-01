SABIRI, Piccolo rilancio viola ma può essere decisivo

Non è arrivato il rialzo che chiedeva la Sampdoria ma resta comunque ottimismo per la chiusura dell'operazione Abdelhami Sabiri alla Fiorentina. Come raccolto da Firenzeviola.it, la società viola ha superato i 2 milioni già presentati ai blucerchiati ma non di troppo perché punta sul fatto che il giocatore in questo momento sta giocando poco e in più la Samp passa un momento molto complicato culminato con il proiettile a salve arrivato in sede. Per questo il rilancio potrebbe essere decisivo per far vestire a Sabiri la maglia viola a partire dalla prossima stagione.