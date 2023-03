ROSETTI, Il gol di Cabral contro il Braga era buono

Una delle notizie più lette su FirenzeViola.it nella giornata che sta per terminare, riguarda l'intervento di Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri Uefa, durante il Premio Ferruccio Salvetti a Coverciano. Queste le sue parole sul gol annullato a Cabral in Fiorentina-Braga: "In realtà la tecnologia ha funzionato: il pallone era dentro di 2 millimetri. Il VAR ha valutato le condizioni e non era convinto della scelta, perché dal punto di vista visivo aveva un po' di problemi a valutare le immagini. Ma sarebbe stato meglio non fosse intervenuto".

