ROSATI, Quel passato in viola che Cerci ricorda bene

INDISCREZIONI DI FV BRANCOLINI, RIMANE A FIRENZE MA IN PRIMAVERA Con l'arrivo di Antonio Rosati sempre più imminente, si conclude la lunga parentesi in prima squadra di Federico Brancolini. Aspettando eventuali novità sul fronte contratto (scadenza 2022 ma negli ultimi mesi non sono stati fatti passi... Con l'arrivo di Antonio Rosati sempre più imminente, si conclude la lunga parentesi in prima squadra di Federico Brancolini. Aspettando eventuali novità sul fronte contratto (scadenza 2022 ma negli ultimi mesi non sono stati fatti passi... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI IL MIGLIOR VIOLA DI TORINO-FIORENTINA 1-1? La Fiorentina lotta, e anche in inferiorità numerica prova a conservare il vantaggio ma viene ripresa a ridosso del novantesimo: alla fine è 1-1 in casa del Torino. Al solito, per dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di... La Fiorentina lotta, e anche in inferiorità numerica prova a conservare il vantaggio ma viene ripresa a ridosso del novantesimo: alla fine è 1-1 in casa del Torino. Al solito, per dare forma alla classifica del Premio Top FirenzeViola.it, vi chiediamo di... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 01 febbraio 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi