ROMA, Dopo Belotti out è in arrivo Baldanzi dall'Empoli

Fonte: P. Lazzerini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Belotti out, Tommaso Baldanzi in: la Roma, dopo aver chiuso con la Fiorentina per il passaggio del Gallo a Firenze (atteso in serata), si prepara a chiudere anche per il talento dell'Empoli. Baldanzi, classe 2003, si accaserà alla corte di De Rossi per una cifra attorno ai 15 milioni e ha già salutato sia i compagni che lo staff. È pronto per iniziare la sua nuova avventura nella Capitale, con la maglia giallorossa.