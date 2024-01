RODRIGUEZ, 3' in campo nella vittoria con il Queretaro

Tre minuti (più recupero) nella vittoria del Club America contro il Queretaro per 2-0. A tanto ammonta la performance in campo che ha visto protagonista Brian Rodriguez, esterno uruguaiano che la Fiorentina ha messo nel mirino per rafforzare il proprio reparto offensivo e che è tornato a giocare una gara ufficiale a quasi tre mesi di distanza dopo l’infortunio patito a fine ottobre 2023 (in mezzo c’erano stati 30’ disputati in amichevole contro il Barcellona a fine dicembre). Gli occhi della dirigenza viola saranno stati sicuramente molto vigili sul breve scampolo di partita giocato dall’ex Almeria.