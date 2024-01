RODRI, C'è la Roma ma Viola avanti. Il Betis vuole 12mln

Fonte: Giacomo Iacobellis

Confermato l'interesse della Fiorentina per Rodri Sanchez, classe 2000 del Betis di Siviglia. La Fiorentina si è fatta avanti per capire la fattibilità dell'affare ma secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it in questo momento mancherebbe sia l'accordo tra club che tra giocatore e società viola. Per capire anche la disponibilità del Betis a cedere un giocatore che comunque in questa stagione non ha brillato, sarà decisivo l'incontro tra i nuovi agenti e il club spagnolo.

La richiesta è comunque attorno ai 12 milioni, considerando che la scorsa estate fu rifiutata un'offerta del Napoli da 11 milioni. La Fiorentina è in vantaggio su altri club tra cui anche la Roma, interessata al trequartista, o all'occorrenza esterno, spagnolo.