ROCCO PRONTO A TORNARE. DA STADIO AL V. PARK: IL PROGRAMMA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso si prepara a tornare a Firenze. È il 27 aprile la data da cerchiare in rosso per rivedere il numero 1 di Mediacom e della Fiorentina al Franchi: basta soffrire alla TV per seguire le gesta della squadra di Italiano, il presidente vuole stare vicino alla squadra in un momento decisivo dal punto di vista sportivo e non solo.

In campo - La Fiorentina di Italiano si prepara ad un ultimo mese e mezzo al cardiopalma, come spesso accaduto soprattutto in questo 2023: una finale di Coppa Italia da conquistare dopo il 2-0 dell'andata rifilato alla Cremonese e una semifinale di Conference da giocare contro il Basilea. Nel mezzo 8 partite di campionato che potranno dare ancora qualcosa ad una squadra che resta non distante dal settimo posto. Commisso ha sempre mostrato la sua volontà di stare vicino "ai suoi ragazzi" e ora più che mai la situazione si fa calda.

Fuori dal campo - Ma se su ciò che i giocatori viola faranno in campo Commisso avrà poco a che fare, su ciò che accadrà sul fronte infrastrutture il presidente viola sarà probabile protagonista. Da una parte il Viola Park, pronto ad essere inaugurato ad inizio estate e già senza le famose gru, segno che la fine dei cantieri si avvicina. Dall'altra - e qui la questione si fa decisamente più spinosa - il caso Artemio Franchi, con l'Europa che non concederà l'ultima tranche del PNRR per il restyling e una sistemazione da trovare nel caso (in questo momento di incertezza) che i lavori all'impianto di Firenze inizino. Sarà un maggio da ricordare per la Fiorentina e Commisso. In un modo o nell'altro.