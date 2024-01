RIVA, Pioggia di fischi arabi, come col Kaiser: il motivo

Fonte: a cura di Ludovico Mauro

È ormai passata qualche ora dalla tragica notizia: l’Italia del pallone piange la scomparsa di Gigi Riva, leggenda del Cagliari e del calcio italiano, tutt’oggi miglior marcatore nella storia della nazionale con 35 reti. Ma mentre in tutto il Paese iniziava a rimbalzare la triste novità, in Arabia Saudita Napoli e Inter stavano per dare il calcio d’inizio alla finale di Supercoppa Italiana. La Lega, quindi, ha deciso di ricordare l’ex bomber rossoblu con un minuto di raccoglimento prima dell’inizio del secondo tempo.

Proprio durante i 60 secondi di silenzio, l’atmosfera si è rivelata agghiacciante: il pubblico saudita ha infatti iniziato a fischiare fortemente, con i timidi applausi delle due squadre in campo, della stampa italiana e della piccola componente di pubblico napoletana e interista che venivano ricoperti di rumore assordante. Un episodio increscioso da ricollegare alla cultura del Paese ospitante: nella tradizione araba infatti, non è contemplata la pratica del minuto di raccoglimento per commemorare una persona scomparsa. Motivo per cui, esattamente come avvenuto poche settimane fa in occasione di Real Madrid-Atletico Madrid, semifinale di Supercoppa Spagnola, gli spettatori sauditi hanno inondato di fischi il minuto di silenzio in onore di Franz Beckenbauer, leggenda del calcio tedesco.

Appurata così la motivazione culturale che ha spinto gli arabi a questo gesto, rimane la profonda mancanza di rispetto verso non solo una persona defunta, ma nei confronti di un popolo e di una cultura, quella italiana (e spagnola, nel primo caso) che in quel momento si ritrovava in Arabia per volere degli stessi sauditi, compratori incalliti che hanno sfornato milioni di petroldollari per importare un prodotto altrui, sul quale hanno lasciato una grossa macchia. Così come rimarranno, e aumenteranno ancor di più, le critiche dell'opinione pubblica calcistica sulla scelta di portare un trofeo come la Supercoppa Italiana in un Paese di cultura tutt'altro che occidentale.