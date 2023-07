RITIRI, Tutta la serie A riprende a sudare, ecco dove

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Al via da lunedì e nei giorni successivi i ritiri di tutte le squadre di serie A, con il Frosinone che ha iniziato prima di tutti a Fiuggi con la presentazione oggi del neo tecnico Di Francesco. Un ritiro che vede la maggior parte delle squadre iniziare a lavorare al fresco della montagna. Solo Fiorentina, Empoli, Inter, Roma, Milan e Juve svolgeranno il ritiro in sede anche se per le quattro big poi è prevista una tournée all'estero. Ecco squadra per squadra le scelte per questa estate.

Atalanta: Zingonia 11 luglio, Clusone 14-22 luglioBologna: Rio Pusteria-Valles 12-22 luglioCagliari: Assiminello 10-21 luglio, Chatillon 24 luglio-4 agostoEmpoli: Monteboro 10 luglioFiorentina: Viola Park 12 luglioFrosinone: Fiuggi 7-24 luglioGenoa: Moena 10-25 luglioInter: Appiano Gentile 10 luglio, tournée in Giappone 23 luglioJuventus: Continassa 10 luglio. Tournée negli Stati Uniti 21 luglioLazio: Auronzo di Cadore 11-28 luglioLecce: Folgaria 15-30 luglioMilan: Milanello 10 luglio. Tournée negli Stati Uniti 20 luglioMonza: Pontedilegno-Tonale 10-23 luglioNapoli: Dimaro Folgarida 14-25 luglio, Castel di Sangro 28 luglio-12 agostoRoma: Trigoria 10-23 luglio, tournée Singapore-Corea (?)Salernitana: Rivisondoli 10-27 luglio, Fiuggi 28 luglio-6 agostoSassuolo: Vipiteno, 10-27 luglioTorino: Pinzolo, 17-29 luglioUdinese: Bad Kleinkirchheim 17-29 luglioVerona: San Martino di Castrozza, 11-23 luglio