Rinnovo e ruolo da leader: il futuro di Dodo è sempre più colorato di viola

vedi letture

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Dodo: sul conto del brasiliano con la società c'è già un accordo di massima per prolungare l'attuale accordo fino al 2029, probabile che venga ratificato al termine della stagione con conseguente aumento dell'ingaggio e ruolo da leader di una Fiorentina in cerca di autore. In campo Dodo ogni tanto prova a fare la voce grossa sugli avversari ma ciò che lo contraddistingue nello spogliatoio è il sorriso con cui prova ad affrontare tutti i periodi, anche quelli difficili come l'attuale della squadra viola. Oppure la mancata convocazione del suo Brasile, un sogno che Dodo continua a coltivare e che era riuscito a coronare nell'ultima pausa per le Nazionali dopo la squalifica di Vanderson.

Leggi anche: Dodo pronto agli straordinari di marzo. Il rinnovo è a un passo, il Brasile no