Riepilogo infortunati: tornano Kean e Adli, ancora acciaccati Colpani e Folorunsho

Giornata di bollettini medici in casa Fiorentina, tutti differenti con esiti specifici, a seconda della tipologia degli infortuni. La notizia migliore arriva da Moise Kean, che da oggi ha definitivamente messo alle spalle il trauma cranico patito due domeniche fa a Verona ed è tornato ad allenarsi in gruppo. Stessa sorte che toccherà domani a Yacine Adli.

Lo conferma la stessa Fiorentina in un comunicato con cui chiarisce invece che Andrea Colpani e Michael Folorunsho ne avranno ancora per un po'. L'ex Monza sta eseguendo un trattamento conservativo per una lesione di LISFRANC rimediata a seguito di un trauma di gioco, mentre il centrocampista ex Napoli sta svolgendo lavoro differenziato per recuperare da una lesione del muscolo vasto intermedio da trauma diretto subito durante la gara di campionato contro l’Hellas.