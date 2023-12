RECUPERI E ULTIME CHANCE

FirenzeViola.it

Di nuovo al lavoro, e d’altronde il campionato non aspetta. La Fiorentina che ha brindato al Natale con il sorriso dei re punti di Monza ha già nel mirino il prossimo avversario e per Italiano diventa già fondamentale la conta degli abili e degli arruolabili. Già, perchè al termine dell’ultima gara tra i tre rimasti ai box (Nico, Quarta e Bonaventura) e i due come Beltran e Arthur sostituiti a partita in corso confermano come le disponibilità del tecnico fossero ridotte all’osso.

Così prima di tutto l’allenatore dovrà capire se il jolly della trequarti sarà recuperabile o meno, mentre minori dubbi sembrano esserci per un impiego di Arthur diventato in fretta discriminante nelle migliori prove stagionali. Se poi a destra è ancora impossibile immaginare un rientro di Nico, di certo quella di venerdì potrebbe assomigliare tanto a un’ultima chance per almeno uno del gruppo degli esterni.

Tanto che per Sottil, o Ikonè, magari ci sarà ancora tempo per provare a migliorare il rendimento, mentre con Kouamè destinato comunque a partire per la Coppa d’Africa è Brekalo l’esterno più in bilico con vista sul mercato. Perchè è proprio in quel ruolo che i viola sembrano determinati a intervenire a gennaio, e perché della truppa l’attaccante che meno è riuscito a incidere è stato proprio il croato per il quale adesso il ritorno alla Dinamo Zagabria potrebbe diventare un’opzione più che concreta.