RECORD E RINNOVO, DOPO IL NO ALLA JUVE. BONAVENTURA, UNA STRADA CHE PASSA PER IL MACCABI

Era stato oggetto del desiderio della Juventus al tramonto del mercato di gennaio, quando la Vecchia Signora provò a bussare alla porta della Fiorentina per tastare la situazione. Secca fu la risposta dei viola: Giacomo Bonaventura non si muove da Firenze. È stata solo una parte del 2024 dell’ex Milan, per lunghi tratti lontano dal performare come nella prima parte di stagione, complici anche i ripetuti problemi o acciacchi fisici protratti nei primi due mesi dell’anno nuovo, come i postumi della botta al tallone patita all’Olimpico per Roma-Fiorentina.

Il calo e il record personale a un passo

Strascichi e cali, anche un po’ fisiologici vista l’età, che seppur al piccolo trotto, Bonaventura si sta cercando di mettere alle spalle. Come dimostrato nelle prestazioni contro le romane, quando ha prima realizzato il gol vittoria contro la Lazio e poi sfoderato un’altra bella prova contro la Roma. Segnali di ripresa per un giocatore che in questa Fiorentina ha messo d’accordo tutti, venendo a più riprese etichettato come indispensabile nell’economia della squadra di Italiano. Del resto, assieme ad Arthur e Gonzalez, è sempre stato innalzato a leader tecnico dei viola, come dimostra il suo score in campionato dove è prossimo al raggiungimento della sua miglior stagione realizzativa, quella col Milan del 2017/18 in cui siglò ben 8 reti.

Conference, fantasmi da scacciare

Naviga al momento a quota 7, senza però alcun sigillo ancora in Conference. Proprio quella coppa rimasta indigesta dalla triste notte di Praga, l’ultima marchiata Bonaventura nel tabellino dei marcatori. Domani col Maccabi Haifa, con la qualificazione tutt’altro che in cassaforte e visto il non certo impiego di Arthur e Nico Gonzalez, l’ex Atalanta sarà regolarmente al suo posto, a guidare la truppa di Italiano come ha sempre fatto. Viaggiando a vele spiegate verso (almeno) il rinnovo automatico del contratto di un altro anno, il cui scatto automatico è previsto al raggiungimento del 70% delle presenze in stagione.