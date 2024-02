NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo la sconfitta di domenica sera contro l'Inter capolista della Serie A, la Fiorentina torna in campo. Stasera alle 20:45 allo stadio Via del Mare infatti è in programma, per la 23° giornata di campionato, la sfida tra Lecce e Fiorentina. La gara sarà... Dopo la sconfitta di domenica sera contro l'Inter capolista della Serie A, la Fiorentina torna in campo. Stasera alle 20:45 allo stadio Via del Mare infatti è in programma, per la 23° giornata di campionato, la sfida tra Lecce e Fiorentina. La gara sarà... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 02 febbraio 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi