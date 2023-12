FirenzeViola.it

Ampio spazio alla Juventus e al pareggio per 1-1 che non ha permesso ai bianconeri, nell'anticipo di ieri contro il Genoa, di tornare momentaneamente al primo posto in classifica in Serie A sulle prime pagine dei giornali sportivi e di quelli politici che si ocupano di calcio. Spazio poi al programma delle gare della 16a giornata di campionato (oggi si giocano Lecce-Frosinone, Napoli-Cagliari e Torino-Empoli) e al mercato delle big. Per ciò che riguarda i temi viola, focus sull'infortunio di Nicolas Gonzalez e sul magic moment di Luca Ranieri. Ecco le prime pagine dei principali giornali in edicola oggi: