INDISCREZIONI DI FV BENASSI, RESCISSIONE DEL CONTRATTO ARRIVATA IERI ENTRO LE 20 Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il contratto di Marco Benassi è stato rescisso nella giornata di ieri entro le ore 20, orario di chiusura del calciomercato, al fine di tenere aperte tutte le soluzioni per il centrocampista. Adesso per... Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il contratto di Marco Benassi è stato rescisso nella giornata di ieri entro le ore 20, orario di chiusura del calciomercato, al fine di tenere aperte tutte le soluzioni per il centrocampista. Adesso per... NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA VIOLA Dopo il pesante ko con l'Inter, per la Fiorentina arriva qualche giorno di riposo. La squadra viola beneficerà di alcune ore senza impegni (tranne per chi risponderà alla chiamata con la Nazionale), vista la sosta che ferma il campionato per due settimane.... Dopo il pesante ko con l'Inter, per la Fiorentina arriva qualche giorno di riposo. La squadra viola beneficerà di alcune ore senza impegni (tranne per chi risponderà alla chiamata con la Nazionale), vista la sosta che ferma il campionato per due settimane.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 settembre 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi