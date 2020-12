Stretta di mano tra Aurelio De Laurentiis e Andrea Agnelli dopo la sentenza del Coni riguarda Juventus-Napoli. I due si sono incontrati a Firenze per chiarire. Ampio spazio al mercato della Fiorentina, ma soprattutto agli interpreti che finora hanno fatto la differenza, come Franck Ribery. Il francesce ha ritrovato la sua vera forma ed ora è pronto per tornare ancora al top nella prossima gara contro il Bologna.