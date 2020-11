Queste le prime pagine dei giornali sportivi e politici che si occupano di calcio in edicola quest'oggi. Spazio ai temi legati alla 7a giornata di campionato, con l'analisi dell'anticipo di ieri tra Sassuolo e Udinese finito 0-0 e i big match di questo weekend. Spazio poi ai temi legati al caos tamponi in casa Lazio e alla Fiorentina che oggi deve assolutamente vincere contro il Parma per salvare la panchina di Beppe Iachini. Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi: