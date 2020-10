Spazio al caso Hakimi su La Gazzetta dello Sport: "Debolmente positivo prima del Borussia, il tampone nerazzurro ribalta l''esito. Oggi la verità per capire se poteva giocare". Su Tuttosport un'intervista a Pjanic, ora al Barcellona. Il bosniaco affronterà la Juventus, sua ex squadra, in Champions. "Cristiano e Lio due marziani". Per quanto riguarda la Fiorentina, da sottolineare la presentazione di Martinez Quarta. "Il mio spirito è vincente", ha detto nella video intervista di ieri l'argentino. Intanto in casa viola si pensa al turnover in attacco in vista dell'Udinese. Questo e molto altro nelle prime pagine di questa mattina.