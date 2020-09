Spazio al calciomercato e a tutti i temi di stretta attualità calcistica sulle prime pagine dei quotidiani sportivi e di quelli politici che si occupano anche di sport. Focus in particolar modo sulla Juve (che in attacco è divisa tra Dzeko e Suarez), sul Milan (che ieri ha superato 2-0 lo Shamrock Rovers ed ha strappato il pass per il 3° turno preliminare di Europa League) e sull'Inter. Per ciò che riguarda i temi viola, spazio ai temi relativi al primo giorno dopo la fine della quarantena di Rocco Commisso, le idee tattiche di Iachini in vista dell'esordio in campionato di domani contro il Torino e le ultime idee di mercato per il ds Pradè. Ecco le prime pagine dei giornali in edicola oggi: